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Olbia, uomo ucciso a coltellate in strada

Trasportato in ospedale in gravissime condizioni, è deceduto in serata

Carabinieri - (Fotogramma)
Carabinieri - (Fotogramma)
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27 ottobre 2026 | 18.11
Emanuele Concas
LETTURA: 1 minuti

E' morto all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia l'uomo di origini baresi accoltellato nel pomeriggio del 27 ottobre in Corso Umberto, nel centro del capoluogo gallurese. Intorno alle 17 c'è stata una rissa e il 42 pugliese è stato colpito da diverse coltellate al petto che gli hanno lesionato irreparabilmente cuore e polmoni. Il personale del 118, intervenuto tempestivamente, era riuscito a portarlo al pronto soccorso del nosocomio olbiese. Nonostante gli sforzi profusi dai medici in sala operatoria l'uomo però è morto a causa delle gravissime lesioni interne. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, intervenuti sul posto, avrebbero già l'identikit dell'aggressore, che è attivamente ricercato in città.

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