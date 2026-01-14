circle x black
Omicidio barman, arrestato 38enne: sarebbe il complice del vigile urbano

Sergiu Tarna è stato ucciso con un colpo di pistola ravvicinato alla testa nelle prime ore del 31 dicembre

14 gennaio 2026 | 13.55
Redazione Adnkronos
Un 38enne di Spinea (Venezia) è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto il complice del vigile urbano Riccardo Salvagno nell’omicidio del 25enne barman moldavo Sergiu Tarna, ucciso con un colpo di pistola ravvicinato alla testa nelle prime ore del 31 dicembre.

L’uomo, con precedenti di polizia, è stato portato in custodia cautelare in carcere a Venezia, una misura ritenuta necessaria “per il pericolo di reiterazione del reato in relazione alla personalità priva di freni inibitori dell’indagato” spiega la procura.

Il 38enne avrebbe partecipato sia al sequestro del 25enne moldavo, avvenuto nella notte del 31 dicembre a Chirignago dove la vittima, all’uscita di un bar, era stato costretto a salire a bordo di una vettura con la forza e sotto la minaccia di una pistola, sia all’esecuzione materiale del delitto commesso poco dopo in aperta campagna a Malcontenta. Inoltre, la sera prima, l’uomo e Salvagno avrebbero fatto un sopralluogo nella zona in cui è stato ritrovato il cadavere del giovane moldavo, proprio per individuare il posto migliore dove avrebbero dovuto condurre il barman.

