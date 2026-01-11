circle x black
Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: "Sono un colpevole desiderato"

"Ci sono tifoserie schierate. Una parte ce l'ha con me, sono il colpevole desiderato"

Andrea Sempio
11 gennaio 2026 | 16.47
Redazione Adnkronos
"Sono un colpevole desiderato. Ci aspettiamo il rinvio a giudizio nel senso di arrivare ad un'udienza preliminare". Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, risponde così a Verissimo oggi 11 gennaio alle domande d Silvia Toffanin. "La cosa assurda è che questa storia segue due strade", dice riferendosi al procedimento che lo riguarda nell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. "C'è una storia giuridica abbastanza lineare. Poi c'è la parte mediatica, con tifoserie schierate. Una parte ce l'ha con me, sono il colpevole desiderato. Nella vita di tutti i giorni non avverto odio. Sui social, invece, tantissimo. Quando escono notizie a me favorevoli, sui social si legge che 'c'è sotto qualcosa, c'è un trucco'", afferma.

Sempio ripensa al momento in cui è stato coinvolto formalmente nell'inchiesta. "'Dobbiamo consegnarle un atto', mi hanno detto i carabinieri quando ho risposto. Quello che stavo vivendo finisce e inizia tutto quello che sto vivendo adesso, tra caos e sospensione. Il primo pensiero è stato 'come lo dico ai miei?'. Dovevo dirgli che ci eravamo dentro, di nuovo. Sono andato a casa dei miei genitori con il documento in mano", aggiunge. Come pensa che si svilupperà l'inchiesta? "Ci aspettiamo il rinvio a giudizio nel senso di arrivare ad un'udienza preliminare", in cui auspica e ritiene che possa prendere forma "il proscioglimento". Io potrei chiedere di essere interrogato, se sarà il caso si farà".

omicidio garlasco andrea sempio delitto garlasco
