circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, omicidio di Gianluca Ibarra alla stazione Certosa: altri 5 arresti

Si tratta di tre peruviani, un ecuadoriano e un italiano di età compresa tra i 19 e i 23 anni: farebbero parte dei Latin King

Omicidio di Gianluca Ibarra - (Ipa)
Omicidio di Gianluca Ibarra - (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
10 novembre 2026 | 14.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Altri cinque giovani sono stati arrestati oggi dalla polizia per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso il 26 maggio scorso alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Sale così a dodici il numero totale degli arrestati. Gli ultimi cinque sono tre peruviani, un ecuadoriano e un italiano, di età compresa tra i 19 e i 23 anni.

I cinque sono tutti ritenuti autori materiali dell’accoltellamento mortale. Quattro di loro sono stati rintracciati questa mattina nelle loro case nelle province di Milano e Monza. Il quinto, di nazionalità italiana, è irreperibile. L’ipotesi è che sia fuggito in Perù, Paese di origine della famiglia. I cinque, come gli altri sette già rintracciati nei mesi scorsi, farebbero parte dei Latin King.

L’omicidio, però, non sarebbe scaturito nell’ambito di uno scontro tra gang rivali, dal momento che la vittima, suo fratello e l’amico che era con loro non sembrano appartenere a nessun contesto criminale organizzato. In casa dei quattro arrestati sono stati trovati e sequestrati i vestiti indossati il giorno dell’accoltellamento e una pistola scacciacani. Sequestrati anche i telefoni cellulari, su cui verranno fatti accertamenti. Proseguono le indagini per risalire agli ultimi cinque ragazzi che erano presenti alla stazione di Milano Certosa la sera del 26 maggio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video
Sinner: "Zverev ha meritato il numero uno, felice per Cobolli alle Atp Finals" - Video
Migranti, il video della maxi rissa in un centro di accoglienza in Sardegna
News to go
Si torna sugli sci, stangata skipass
News to go
Manovra 2027, card sanitaria per over 75: a chi è destinata e a cosa serve
Cyberattacchi, Severino: "Dia nel mirino? Minaccia a sicurezza nazionale, danni potenzialmente devastanti" - Video
News to go
Allarme epidemia Hiv in Russia
Ai e criptovalute, Severino: "Praterie sconfinate per riciclaggio e terrorismo. Criminalità più veloce delle leggi" - Video
Sanremo, De Martino fa partire il countdown: mancano 100 giorni al festival - Video
Sparatoria Cracovia, prof. liceo Foscolo di Albano: "Abbiamo radunato ragazzi in luoghi sicuri" - Video
G7, Tajani a Parigi: focus su cyberattacchi, Iran e Ucraina - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza