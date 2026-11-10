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Omicidio Martina Carbonaro, l'ex in aula: "Non so perché l'ho uccisa, avevo un mostro dentro"

Alessio Tucci, il 20enne che uccise l'ex fidanzata di 14 anni a colpi di pietra: "Ancora mi chiedo perché l'ho fatto"

Omicidio Martina Carbonaro, l'ex in aula:
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10 novembre 2026 | 15.36
Redazione Adnkronos
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"Avevo un mostro dentro di me. Non so perché l'ho uccisa, vorrei capire anche io perché l'ho fatto, sto facendo cure psichiatriche per capirlo, ma ancora non l'ho capito. Non ero in me". Oggi in aula Alessio Tucci, 20 anni, ha spiegato dinanzi alla Corte d'Assise di Napoli com'è maturato l'omicidio della sua ex fidanzata Martina Carbonaro, uccisa a colpi di pietra ad appena 14 anni. Il delitto fu consumato la sera del 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola.

"Mentre la colpivo, Martina era immobile. Dal corridoio alla stanza l'ho portata io in braccio. Quando l'ho spostata non si muoveva, ma le ho dato un altro colpo. Poi mi sono gelato. Ho fatto tutto da solo", ha detto Tucci durante l'esame da imputato al quale si è sottoposto, rispondendo alle domande del pm della Procura di Napoli Nord Alberto Della Valle, degli avvocati di parte civile, del suo legale Mario Mangazzo e dei giudici.

"In carcere lavoro, faccio corsi di ceramica e teatro, ma non mi fanno fare ancora la scuola", ha riferito Tucci, che oggi è tornato in aula ma è stato ascoltato protetto da un paravento. In aula erano presenti anche i genitori di Martina, Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino, che a fine udienza hanno insultato l'imputato: "Deve uccidersi anche lui". Alessio Tucci è reo confesso del delitto ed è in carcere da un anno e mezzo.

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