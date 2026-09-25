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Omicidio Meredith, Amanda Knox: "Non faccio ironia, i suoi familiari si sentono feriti dalla persona sbagliata"

Knox, in un'intervista esclusiva con Silvia Toffanin a Verissimo, in onda domenica 27 settembre, torna a parlare della sua vicenda a quasi vent'anni dal delitto di Perugia

Amanda Knox - (Ipa)
Amanda Knox - (Ipa)
25 settembre 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Io non faccio ironia su un omicidio. La famiglia di Meredith ha perso una figlia e una sorella nel modo più atroce possibile e quindi sono giustificati nel sentirsi per sempre arrabbiati. Però mi spiace che si sentano feriti dalla persona sbagliata". Così Amanda Knox, in un'intervista esclusiva con Silvia Toffanin a Verissimo, in onda domenica 27 settembre, torna a parlare della sua vicenda a quasi vent'anni dal delitto di Perugia. Per la prima volta ospite in tv con il marito Christopher e i figli Eureka ed Echo, Amanda Knox risponderà a tutte le domande sul caso, a partire dalle polemiche legate al suo recente spettacolo di stand-up comedy 'Cartwheel', nel quale racconta la sua storia personale.

"L'idea che il mio messaggio sia quello di normalizzare la violenza contro le donne è falsa", dice. "Ogni volta che parlo di quello che è successo a me, parlo anche di quello che è successo a Meredith. Il fatto che nessuno ricordi il nome della persona che l'ha violentata e uccisa è una tragedia". Detto questo, "io penso che questa sia una storia di misoginia: a Meredith è stata tolta la vita come se non valesse niente e io sono stata messa in carcere come se non valessi niente, quando eravamo entrambe innocenti".

Parlando poi del rapporto con Raffaele Sollecito, dice: "Ci vogliamo ancora bene. Quando sono tornata in Italia abbiamo fatto finalmente il viaggio a Gubbio che dovevamo fare quella mattina. Lui spingeva il passeggino di mia figlia. Un artista di strada si è avvicinato e gli ha chiesto se la bambina fosse sua, ma lui ha risposto di no. In quel momento mi è venuto in mente che le nostre vite avrebbero potuto essere diverse". Quanto a Patrick Lumumba, rivela: "Gli ho chiesto scusa perché è stato messo in carcere, ha perso il suo locale e ha perso tanto, ma le mie scuse non gli bastano". In studio, infine, il marito Christopher ha commentato: "Penso che Amanda sia la persona più coraggiosa che io conosca. Sono veramente orgoglioso di lei. Giorno dopo giorno mi ricorda come posso essere una persona migliore e più forte".

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Omicidio Meredith Amanda Knox Amanda Knox a Verissimo Amanda Knox oggi
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