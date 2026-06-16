Omicidio San Stino, recuperato dal canale il corpo di Chiara Guerra uccisa dal nipote

La docente 53enne di scuola media è stata uccisa giovedì sera dal nipote 17enne reo confesso.

È stato recuperato poco fa dal canale Malgher a San Stino di Livenza (Venezia) il corpo di Chiara Guerra, la docente 53enne di scuola media uccisa giovedì sera dal nipote 17enne reo confesso. I vigili del fuoco di Mestre (Venezia) confermano all'Adnkronos la notizia. Da domenica mattina a setacciare il canale erano impegnate squadre del nucleo sommozzatori, del nucleo droni e due le squadre Saf con imbarcazioni dotate di ecoscandaglio.