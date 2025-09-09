circle x black
Operaio morto a Roma, I Municipio: "Profondo dolore per ennesima vittima"

Il Municipio si stringe alla famiglia della vittima e rinnova l'impegno contro le morti bianche

09 settembre 2025 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il I Municipio esprime profondo dolore per l’ennesima morte sul lavoro avvenuta sulla banchina del Tevere all’altezza di Piazza Trilussa. Dobbiamo combattere ogni giorno e sempre di più le morti sul lavoro: lavoratori e lavoratrici che la mattina escono di casa per andare a lavorare e non fanno più ritorno. La ricerca ossessiva del profitto non può e non deve avvenire sulla pelle delle persone, la sicurezza non è un lusso su cui si può tagliare o fare a meno, la vita delle persone viene prima. Il I Municipio rinnova il suo impegno nel contrastare questa piaga e si stringe intorno alla famiglia esprimendo il proprio cordoglio". Così in una nota il I Municipio di Roma Capitale.

