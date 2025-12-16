Ostia: Fondazione I.S.C. Roma Litorale e V SPA Roma insieme per promuovere benessere inclusivo

Promuovere il benessere psicofisico delle persone con disabilità, favorirne l’inclusione sociale e offrire nuove opportunità di socializzazione in contesti finora poco accessibili. È con questi obiettivi che nasce la collaborazione tra la Fondazione I.S.C. Roma Litorale ETS e V SPA Roma, centro benessere specializzato in percorsi sensoriali e trattamenti personalizzati. La Fondazione I.S.C. Roma Litorale, attiva da oltre 45 anni nell’assistenza e nella riabilitazione di bambini e ragazzi con disabilità del neurosviluppo, malattie rare e fragilità complesse, amplia così i propri percorsi integrando esperienze orientate al benessere globale della persona. "Il miglioramento della qualità della vita passa attraverso una reale inclusione, che consenta a ciascuno di vivere luoghi adeguati alle proprie caratteristiche", spiega Stefano Galloni, Direttore Generale della Fondazione. "Grazie alla collaborazione con V SPA Roma possiamo offrire benefici psicofisici aggiuntivi e l’opportunità di frequentare ambienti nuovi, sicuri e accoglienti". Galloni sottolinea inoltre il valore innovativo della partnership, nata dall’incontro tra Terzo Settore e imprenditoria privata, in risposta ai nuovi bisogni emergenti nel mondo della disabilità.

Per V SPA Roma, il progetto rappresenta un passo concreto verso un modello di benessere realmente accessibile. "Il benessere non è un privilegio, ma un diritto", afferma Bruno Ferrera, fondatore di BF Wellness, società che ha sviluppato il concept della SPA. "Collaborare con la Fondazione significa mettere le nostre competenze al servizio di una visione che considera anche la dimensione emotiva e sociale della persona". Un ruolo centrale è svolto dalla SPA Manager Sabrina Andriaccio, che ha curato la formazione del personale e l’organizzazione dell’accoglienza dedicata: "Accogliere persone con fragilità richiede preparazione e sensibilità. Abbiamo strutturato ambienti e modalità di fruizione capaci di rispondere a bisogni diversi, perché crediamo in un benessere davvero per tutti". La collaborazione si inserisce in una strategia più ampia della Fondazione, orientata alla formazione e alla creazione di reti tra enti pubblici, privati e Terzo Settore. In questo contesto, l’8 gennaio la Fondazione parteciperà a Ostia Antica a un convegno sui benefici della formazione professionalizzata per le imprese del settore salute e welfare. Un progetto che guarda al futuro e che rappresenta un contributo concreto allo sviluppo di un modello di benessere inclusivo, capace di generare nuove opportunità di crescita personale, sociale ed emozionale.