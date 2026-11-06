Uno dei più noti stabilimenti del litorale romano, al termine della stagione 2026, avvia i lavori per la rimozione della struttura che per anni ha caratterizzato la spiaggia
Via il ‘capanno’ dal Capanno a Ostia. Uno dei più noti stabilimenti del litorale romano che affaccia su piazzale Magellano, al termine della stagione 2026, avvia i lavori per la rimozione della struttura che per anni ha caratterizzato la spiaggia di Ostia. Dopo l’intervento, che dovrebbe durare alcuni giorni, lo stabilimento riprenderà le attività.