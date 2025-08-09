circle x black
Padova, 19enne violentata in ex aeroporto militare: tre arresti

Dovranno rispondere delle accuse di minacce, rapina e di violenza sessuale di gruppo

Volante della polizia, immagine di repertorio (Fotogramma)
09 agosto 2025 | 14.04
Redazione Adnkronos
Hanno minacciato con un coltello il fidanzato, 22enne algerino, e lo hanno costretto ad allontanarsi, poi hanno derubato e violentato la ragazza di 19 anni marocchina. E' accaduto l'8 luglio scorso nell'ex aeroporto militare Gino Allegri in via Sorio a Padova. Al termine delle indagini la polizia ha arrestato in tre momenti diversi tre tunisini considerati responsabili di concorso in minacce, rapina e violenza sessuale di gruppo.

L'intervento dei poliziotti della questura di Padova su segnalazione dai residenti della zona che avevano sentito delle urla provenire da quell'area, tra cui anche quelle di una donna. I poliziotti hanno accertato che una coppia di ragazzi, un 22enne algerino e una 19enne marocchina, entrambi residenti in Spagna, avevano deciso di trascorrere la notte in uno degli stabili dismessi della struttura. Nel corso della notte, la giovane coppia era stata svegliata da tre giovani nordafricani che, con un coltello, avevano costretto il ragazzo ad allontanarsi dalla struttura e avevano sottratto alla ragazza la somma che aveva in borsa, 25 euro in contanti, e il suo smartphone.

I tre nordafricani avevano poi condotto la ragazza in un altro stabile della stessa struttura dismessa e due di questi l'hanno violentata. I tre sono stati rispettivamente rintracciati e arrestati il 19 luglio, il 1 agosto e il 6 agosto.

