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Palio di Siena, Tittia fa 13: ecco chi è il fantino che ha fatto trionfare il Nicchio

E' nato in Germania 41 anni fa da papà sardo e madre tedesca

Il fantino Tittia - (Foto ufficio stampa Comune di Siena)
Il fantino Tittia - (Foto ufficio stampa Comune di Siena)
18 agosto 2026 | 21.18
Paolo Martini
LETTURA: 1 minuti

Tittia fa 13. Giovanni Atzeni, 'in arte' Tittia, trionfa nel Palio dell'Assunta di oggi, 18 agosto 2026 e riporta la contrada del NIcchio alla vittoria dopo un digiuno di 28 anni. Tittia centra il 13esimo successo personale nel Palio, confermandosi il fantino più vincente in attività e arrivando ad un solo passo dal leggendario Andrea Degortes detto Aceto, re di Siena in 14 occasioni. Atzeni ha compiuto l'impresa dominando i tre giri di piazza del Campo con Anda e Bola, castrone baio che si è rivelato superiore alla concorrenza: per il cavallo di dieci anni, secondo successo al Palio.

Tittia, 41 anni, aggiunge un'altra perla ad una carriera da record. Nato in Germania, a Nagold, il 13 aprile 1985 da papà sardo e madre tedesca, il fantino costruisce il suo rapporto con il Palio a partire dal 2003, quando a luglio debuttò con la Contrada del Nicchio. Nella sua parabola, ha portato al trionfo una serie di contrade dominando anche altre corse storiche, da Asti a Legnano.

La vittoria di questa sera con il Nicchio è finita per lui però malamente: è caduto da cavallo dopo aver superato il bandierino. Con un'ambulanza è stato portato all'ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena per accertamenti. "E' cosciente", hanno fatto sapere i sanitari. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

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Palio Siena Tittia Nicchio Fantino Cavallo Piazza del Campo
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