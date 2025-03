Stasera la Sala stampa del Vaticano tornerà a fornire alcuni aggiornamenti sulle condizioni di Papa Francesco, ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale dallo scorso 14 febbraio. L’ultimo bollettino medico risale a mercoledì - per il prossimo si dovrà attendere la prossima settimana - e registrava che le condizioni cliniche del Papa "si confermano in miglioramento".

Il bollettino faceva sapere che Francesco aveva "sospeso la ventilazione meccanica non invasiva e ridotto anche la necessità dell'ossigenoterapia ad alti flussi. Continuano i progressi della fisioterapia motoria e respiratoria".

Da Oltretevere - lo stesso giorno del bollettino - spiegavano che la polmonite "è sotto controllo ma non ancora debellata". Quanto alle previsioni di dimissioni del Papa dal Gemelli , il Vaticano ha sempre sottolineato che "non sono imminenti". Difficile poi potere dire se il Papa per Pasqua potrà essere presente, anche solo in parte, per i riti della Settimana Santa. La Sala stampa del Vaticano ancora l’altro ieri spiegava che è un discorso prematuro e che "non ci sono ancora decisioni".

Concetti confermati dallo stesso segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, che stamani, ai margini di un evento in Vaticano, sulla possibilità che Francesco possa essere presente per i Riti pasquali ha messo le mani avanti: “Non facciamo pronostici. Aspettiamo quello che dicono i medici”.

Bergoglio al lavoro, firmate nomine

Bergoglio dal Gemelli ha intanto nominato alcuni membri del Consiglio Scientifico dell’Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche. Nel dettaglio, Bergoglio ha nominato i padri Juan Chapa Prado, Professore di Nuovo Testamento nel Dipartimento di Sacra Scrittura presso la Facoltà di Teologia dell’Università di Navarra, e Léonard Santedi Kinkupu, Rettore dell’Università Cattolica del Congo. Tra i componenti, anche Bénédicte Lemmelijn, Decano della Facoltà di Teologia e Studi religiosi presso l’Università Cattolica di Lovanio, ed Emilio Marin, Vice Rettore responsabile per la cooperazione internazionale dell’Università Cattolica Croata di Zagabria. Lo fa sapere il Vaticano.