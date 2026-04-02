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Pescara, a 14 anni dormiva con esplosivo: "Voleva far saltare un palazzo"

Il giovane aveva accumulato materiali e sostanze chimiche allo scopo di atti terroristici

Digos - Fotogramma
Digos - Fotogramma
02 aprile 2026 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dormiva accanto a un barattolo di esplosivo e progettava di far saltare in aria un ufficio pubblico con venti persone. A stanare il 14enne, definito dal pm 'abile chimico', sono stati gli agenti della Digos di Pescara. Quando i genitori del ragazzino si sono trovati davanti i poliziotti, arrivati di notte a bussare nell'appartamento in zona Porta Nuova, racconta Il Messaggero, non potevano immaginare che nella camera del figlio si nascondesse un laboratorio bellico artigianale e una rete di contatti internazionali che spazia dal neonazismo al terrorismo islamista.

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Secondo l'accusa, il 14enne avrebbe accumulato materiali esplosivi e sostanze chimiche pericolose allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo.

Dalle analisi dei suoi dispositivi è emersa la sua attività su canali Telegram criptati, e quindi l'obiettivo finale: procurarsi il Tnt per far saltare in aria un ufficio pubblico a Pescara, con annessa stima delle potenziali vittime: tra le 15 e le 20 persone. L'inchiesta, partita un anno fa, è arrivata alla conclusione delle indagini e l'adolescente è stato trasferito in un centro di prima accoglienza a L'Aquila.

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pescara 14enne pescara esplosivo 14enne esplosivo 14enne terrorismo
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