circle x black
Cerca nel sito
 

Pestaggio del sindaco di Castiglione del Genovesi, indagini anche sull'attività politica

Carmine Siano ha riportato ferite su tutto il corpo, avrebbe il volto sfregiato e gli sarebbe stato amputato un dito

Carmine Siano al voto nel 2024 - Facebook
Carmine Siano al voto nel 2024 - Facebook
28 dicembre 2025 | 18.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I carabinieri della compagnia di Salerno indagano a 360 gradi sulla violenta aggressione ai danni di Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi, rimasto ferito in seguito ad un pestaggio a colpi di spranga.

Secondo la ricostruzione, venerdì sera l'aggressore incappucciato lo ha atteso sotto casa e colpito violentemente al volto e tutto il corpo. Tuttora ricoverato in ospedale, Siano ha riportato fratture in diverse parti del corpo, avrebbe il volto sfregiato e un dito amputato.

Anche se si tratta del primo cittadino di un paesino di poco più di mille abitanti, non è escluso che l'aggressione sia maturata nell'ambito dell'attività politica e amministrativa, anche se non sono escluse le altre piste legate a questioni di natura personale.

Intanto, le condizioni di Siano, ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Salerno, restano stazionarie. A causa dello stato di salute del sindaco Castiglione del Genovesi, i carabinieri finora non l'hanno potuto ancora ascoltare.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Carmine Siano pestaggio sindaco Carmine Siano carmine siano castiglione del genovesi pestaggio sindaco castiglione del genovesi castiglione del genovesi
Vedi anche
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza