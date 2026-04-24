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Roma, ammazza di botte il cane al guinzaglio: denunciato 56enne

L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di uccisione di animali

Un cane al guinzaglio, immagine di repertorio (123 Rt free)
Un cane al guinzaglio, immagine di repertorio (123 Rt free)
24 aprile 2026 | 14.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ha picchiato il cane al guinzaglio fino a farlo morire. L'uomo, un 56enne, è stato denunciato per uccisione di animali dai militari del nucleo carabinieri forestale di Palestrina.

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Le segnalazioni dei cittadini e il tentativo di salvare l'animale

Le forze dell'ordine sono intervenute, dopo le numerose chiamate, arrivate alla centrale operativa e che segnalavano le violenze dell'uomo sul proprio cane in via Loreto. Il cane, apparso subito in condizioni critiche, è stato trasportato d'urgenza in una clinica veterinaria, ma è morto la sera stessa a causa delle gravi lesioni riportate. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana effettuerà l'autopsia sull'animale per confermare le cause ipotizzate del decesso.

Riproduzione riservata
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Tag
uccisione di animali aggressione a un cane crudeltà indagine sequestro della salma accertamenti autoptici
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