Ha picchiato il cane al guinzaglio fino a farlo morire. L'uomo, un 56enne, è stato denunciato per uccisione di animali dai militari del nucleo carabinieri forestale di Palestrina.

Le segnalazioni dei cittadini e il tentativo di salvare l'animale

Le forze dell'ordine sono intervenute, dopo le numerose chiamate, arrivate alla centrale operativa e che segnalavano le violenze dell'uomo sul proprio cane in via Loreto. Il cane, apparso subito in condizioni critiche, è stato trasportato d'urgenza in una clinica veterinaria, ma è morto la sera stessa a causa delle gravi lesioni riportate. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana effettuerà l'autopsia sull'animale per confermare le cause ipotizzate del decesso.