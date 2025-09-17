Piemonte, Pro Vita Famiglia: "Accelerano sul suicidio assistito e negano cure a migliaia di malati"

Pro Vita & Famiglia onlus rilancia e fa propria la denuncia dell’Unione per la Promozione Sociale (OdV): l’Asl di Torino ha avviato l’iter per nominare una Commissione per il suicidio assistito dopo la richiesta di un cittadino di Chivasso di accedere a tale procedura. "Tutto questo mentre, in Piemonte, oltre 3 mila malati non autosufficienti restano senza le cure e l’assistenza garantite per legge dai Lea".

"È un paradosso gravissimo: chi soffre e chiede cure riceve come risposta la morte. La Regione Piemonte, guidata da una maggioranza di centrodestra, deve intervenire subito per fermare questa fuga in avanti e rafforzare assistenza sanitaria, cure palliative, servizi domiciliari e residenziali. Secondo la stampa, infatti, nel solo 2025 ben 937 malati cronici non autosufficienti si sono visti negare le cure, mentre altri 2.228 attendono ancora una risposta", ha detto Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus.