Pink Tie Ball, a Roma charity gala Komen Italia per raccolta fondi sulla lotta al cancro al seno

Claudia Gerini ha regalato agli ospiti una performance canora accompagnata al piano da Francesco Baccini, seguita da Sal Da Vinci

21 novembre 2025 | 13.41
Redazione Adnkronos
La XVI edizione del Pink Tie Ball, l'annuale charity gala organizzato da Komen Italia, si è svolta ieri al The St. Regis Rome. Grazie alle precedenti edizioni del Pink Tie Ball, Komen Italia ha raccolto oltre 2 milioni di euro che sono stati destinati a numerose iniziative dedicate alle 56mila donne che ogni anno in Italia si confrontano con un tumore del seno. L'edizione di quest'anno si pone l'obiettivo di rafforzare l'impegno di Komen Italia a favore delle donne con tumore del seno metastatico. Questa condizione di malattia avanzata, che in Italia interessa oltre 37mila donne, genera nella vita quotidiana problematiche più complesse di quelle con cui si confrontano le donne che hanno un tumore del seno localizzato.

Per tutte loro Komen Italia ha avviato da alcuni anni un innovativo progetto - MetaDinamiche - che offre la possibilità di svolgere un cammino nella natura, con esperti di terapie integrate in oncologia, per condividere le proprie esperienze e ritrovare e mantenere un miglior equilibrio psico-fisico durante il lungo percorso di cura. I fondi raccolti grazie al charity gala consentiranno di incrementare nel 2026 le edizioni del progetto MetaDinamiche ed estendere le opportunità di empowerment ad un numero maggiore di donne che si trovano a vivere questa difficile sfida.

La serata si è aperta con un cocktail di benvenuto riservato agli ospiti ed è proseguita con una cena raffinata a cura dello chef del The St. Regis Rome, Francesco Donatelli. Ospite d'eccezione dell'evento il cantautore Francesco Baccini che ha proposto un medley dei grandi successi del suo repertorio, ma soprattutto ha condiviso con gli ospiti il messaggio di forza e speranza contenuto nell'ultimo singolo uscito il 24 ottobre, 'Matilde Lorenzi' (Edizioni Azzurra Music), dedicato alla giovane promessa dello sci alpino scomparsa tragicamente per una caduta durante un allenamento in Val Senales, un mese prima di compiere 20 anni. A sorpresa Claudia Gerini, ambasciatrice di Komen Italia, ha regalato agli ospiti una performance canora coinvolgente accompagnata al piano da Francesco Baccini, seguita da Sal Da Vinci che ha intonato Malafemmena e Rossetto e Caffè.

