Piogge e temporali, allerta arancione in Calabria: gialla in altre quattro regioni - Fotogramma /Ipa
Piogge e temporali, allerta arancione in Calabria: gialla in altre quattro regioni - Fotogramma /Ipa
17 febbraio 2026 | 00.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Italia ancora nella morsa del maltempo. A pagarne le spese è soprattutto il Centro-Sud, colpito da una ondata di temporali di forte intensità, ma anche da forti raffiche di vento. Per questo la Protezione civile per la giornata di oggi, martedì 17 febbraio, ha valutato l'allerta arancione per la Calabria e allerta gialla per altre quattro regioni.

Forti temporali e venti, è allerta

Il Mediterraneo è interessato da un intenso flusso nord-occidentale che investe il nostro Paese e che nelle prossime ore farà sentire il suo effetto con precipitazioni e un deciso aumento della ventilazione specie sul nord-ovest, settori tirrenici e meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui settori tirrenici di queste ultime due. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca nord-occidentali su Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione a Sardegna e Puglia. Attese mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta arancione e gialla, le regioni interessate

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata quindi valutata per la giornata di oggi, martedì 17 febbraio, allerta arancione sui settori tirrenici centro-settentrionali della Calabria e allerta gialla su alcuni settori di Marche, Campania, Sicilia e sul restante territorio della Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

