Pioggia nel primo weekend 2026, meteo Epifania con neve in pianura

Maltempo tra oggi e domani al Centro e al Sud. La prossima settimana crollo delle temperatura e neve al Nord

Una giornata di pioggia
03 gennaio 2026 | 00.01
Redazione Adnkronos
Il primo weekend del 2026 è all'insegna del maltempo in Italia. Il quadro meteo, tra sabato 3 e domenica 4 gennaio, è destinato a peggiorare con la pioggia a dominare progressivamente la scena soprattutto al Centro: ombrelli aperti dal Lazio all'Umbria, dalla Campania alle Marche a causa dello 'scontro' tra aria umida proveniente dal Nord Africa e aria fredda di origine polare.

Il maltempo si intensificherà nel corso di domenica 4 gennaio, con un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche. La pioggia condizionerà il meteo in Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Le precipitazioni si allargheranno anche al Meridione, con temporali anche su Gargano, Sardegna, Calabria e Campania. Ancora neve sugli Appennini, sempre intorno ai 1500 metri.

Nel duello tra aria umida e aria fredda, quest'ultima è destinata ad avere la meglio all'inizio della prossima settimana, che segnerà una nuova svolta decisamente invernale verso l'Epifania. L'avvicinamento al 6 gennaio, che chiude le festività, sarà caratterizzato da un crollo delle temperature e dall'arrivo della neve in abbondanza, in particolare al Nord, non solo in quota ma anche in pianura tra Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna.

