Potenza, operaio di 67 anni muore a Viggiano sotto un carico di terra

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118. La dinamica è ancora in fase di accertamento

Carabinieri e ambulanza - Ipa
15 dicembre 2025 | 19.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un 67enne è morto a Viggiano, in provincia di Potenza, in un infortunio sul lavoro durante lo scarico di materiale dal cassone di un automezzo. L'uomo, che conduceva il mezzo, è stato trovato sotto un cumulo di terra, proprio dietro il cassone di un ribaltabile con cui il materiale era stato trasportato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Viggiano, gli ispettori della sicurezza degli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria di Potenza (Asp), i vigili del fuoco e il 118. Non è stato possibile salvare la vittima. La dinamica è in fase di accertamento. Procedono i carabinieri, delegati dalla Procura di Potenza che ha disposto i primi accertamenti preliminari sul posto. Si stabilirà, inoltre, se procedere all'autopsia.

Tag
infortunio sul lavoro morte in un infortunio operaio morto operaio 67enne Potenza news Viggiano notizie cronaca news morti bianche
