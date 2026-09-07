circle x black
Cerca nel sito
 

Povertà e marginalità sociale, Mulè (Fi): "Vulnerabili un aiuto concreto agli ultimi"

"L'iniziativa garantisce insulina e dispositivi a chi è in difficoltà - A un anno dal suo lancio raddoppia regioni e associazioni coinvolte"

Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati - (Foto Adnkronos)
Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati - (Foto Adnkronos)
07 settembre 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo è un progetto unico che, a un anno dal suo lancio, vede raddoppiare le regioni e le associazioni che partecipano attivamente. Qui a Palermo il centro Astalli e il centro Padrenostro hanno aderito fin dallo scorso anno e adesso l’iniziativa si allarga raggiungendo anche Floridia, Agrigento e Lampedusa". Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, alla presentazione a Palermo, a un anno dal lancio, del progetto 'Vulnerabili', un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico per garantire gratuitamente e con continuità insulina e dispositivi per la somministrazione alle persone con diabete che, a causa di condizioni di povertà e marginalità sociale, rischiano di rimanere escluse dai percorsi ordinari di cura.

"Grazie a questo progetto sono state distribuite migliaia di unità di insulina ai soggetti vulnerabili, cioè a coloro che si trovano in condizioni di fragilità socioeconomica. È una di quelle azioni in cui il pubblico e il privato, in maniera virtuosa, si ritrovano insieme e danno vita a qualcosa di utile per gli ultimi", conclude Mulè.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanità diabete povertà e marginalità sociali Vulnerabili progetto insulina a chi è in difficoltà Giorgio Mulè
Vedi anche
Europa volatile, Francoforte giù dopo la vittoria dell'Afd - Video
Venezia 83, Greta Scarano sul red carpet con il segno rosso contro la violenza sulle donne
Venezia 83, a Lino Banfi la Medaglia della Camera dei Deputati - Video
Vela, Max Sirena (ad Luna Rossa): "Sogno di alzare la Coppa America a Napoli" - Video
News to go
Sciopero treni settembre 2026, stop oggi e domani: cosa c'è da sapere
Monica Guerritore a 'Ballando con le stelle': "Non sono una ballerina, ma questa sfida mi diverte" - Video
Lino Banfi e Irina Shayk, il red carpet più improbabile a Venezia 83 - Video
'La La Land' torna a Venezia dopo 10 anni, la meraviglia di Chazelle alla Fenice - Video
Venezia, Matilde Gioli: "Preparo una nuova serie, sarà un racconto più scuro e noir" - Video
Filming Italy, Leo Gassmann: "Il mio primo premio a Venezia, spero sia l'inizio di un bel percorso" - Video
Filming Italy Achievement Award a Lino Banfi: "Mai avrei sognato di essere alla Mostra di Venezia"
A Cernobbio prove di campo largo: Schlein e Bonelli 'a tu per tu' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza