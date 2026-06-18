San Lorenzello (Benevento) si prepara ad accogliere il Premio Nazionale di Giornalismo “Giacomo Lombardi – Ermanno Corsi” 2026, istituito dall’Ente Culturale San Lorenzo Martire – Nicola Vigliotti, con il patrocinio morale del quotidiano Il Mattino. Il Premio vuole onorare la memoria di due pilastri del giornalismo italiano: Giacomo Lombardi, firma storica del quotidiano Il Mattino di cui ha ricoperto il ruolo di condirettore; Ermanno Corsi, storico volto della Rai, caporedattore del Tgr Campania e per anni Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

La mission del Premio è quella di valorizzare il giornalismo di qualità, riconoscendo professionisti distintisi per etica, competenza e contributo alla società e punta ad essere l'occasione per intrecciare letteratura e giornalismo, territori e partecipazione, istituzioni e società civile. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 20 giugno alle ore 11.00 neei giardini dello storico Palazzone Massone. La conduzione sarà affidata al giornalista Marco Frittella, interverrà il Direttore de “Il Mattino” Vincenzo Di Vincenzo.

La Commissione, composta da Alfonso Guarino, presidente dell’Ente Culturale Nicola Vigliotti, dal giornalista Luciano Lombardi d’Aquino, presidente del Comitato Scientifico, dalla giornalista AnnaRita De Feo, direttore del Premio, e dai giornalisti, componenti del Comitato Scientifico Aldo Balestra e Pierluigi Melillo, ha deciso di assegnare il Premio Nazionale di Giornalismo: “Giacomo Lombardi – Ermanno Corsi” a 10 giornalisti del panorama nazionale e locale. Si tratta di Catia Caramelli (giornalista radio24.ilsole24ore); Titta Fiore (inviato per Il Mattino nei principali festival cinematografici del mondo e presidente Film Commission Regione Campania); Massimo Franco (saggista, editorialista, commentatore e inviato politico del Corriere della Sera); Francesco Giorgino (giornalista e conduttore televisivo. Direttore Rai Ufficio Studi. Docente Luiss); Federico Moccia (scrittore, regista, sceneggiatore, Giornalista pubblicista, Autore teatrale e televisivo); Antonio Pascotto (caporedattore della redazione politica di TgCom24 ); Antonello Perillo (condirettore Tgr Rai); Luciano Pignataro (giornalista, scrittore e gastronomo italiano); Giorgio Rutelli (vicedirettore Adnkronos); Paolo Torino (giornalista, presidente del Consiglio di amministrazione di Napoli Canale 21).

“Il premio nasce con l’obiettivo di raccogliere e rilanciare l’eredità culturale e professionale di Giacomo Lombardi – Ermanno Corsi, valorizzando un’informazione libera, indipendente, concreta e profondamente connessa alle trasformazioni della società”, afferma Alfonso Guarino, presidente dell'Ente Culturale Nicola Vigliotti.