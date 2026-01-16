circle x black
Prete-giornalista molesta collega, pm chiede rinvio a giudizio

I fatti risalgono ai giorni del Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice

Un sacerdote
16 gennaio 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per un prete giornalista spagnolo di 81 anni accusato di violenza sessuale ai danni di un suo collega di 40 anni. I magistrati contestano all'uomo la fattispecie prevista dal comma 3 in riferimento ai casi "di minore gravità". I fatti risalgono ai giorni del Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice e secondo l'accusa, il sacerdote avrebbe tentato un approccio sessuale dopo aver invitato il collega in casa.

I due si erano conosciuti nel periodo compreso tra il ricovero di Papa Francesco e la fumata bianca per Leone XIV e tra loro sarebbe nata un'amicizia legata al loro comune lavoro nell'ambito degli eventi da seguire. Un primo incontro, il 16 aprile, nella casa del prete 81enne in centro a Roma, si era risolto senza problemi mentre, secondo quanto denunciato dalla vittima – gli approcci espliciti si sarebbero verificati in un secondo incontro, il 23 maggio, nella stessa abitazione: qui il sacerdote avrebbe compiuto diverse molestie ai danni del 40enne il quale però è riuscito a sottrarsi e ha poi denunciato quanto accaduto.

