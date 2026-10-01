circle x black
Cerca nel sito
 

Meteo, anticiclone subtropicale e caldo resistono: quanto durerà, le previsioni e il ribaltone

Ancora pioggia e temperature diurne superiori alla media ma la svolta è vicina: in arrivo perturbazione atlantica la prossima settimana

Un ombrello - (Fotogramma)
Un ombrello - (Fotogramma)
02 ottobre 2026 | 00.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ancora caldo prima della svolta. Proseguirà ancora per diversi giorni questa fase meteorologica caratterizzata da una diffusa stabilità e da temperature diurne superiori alla media del periodo, con massime che raggiungono anche i 25-27°C. L'ormai imminente weekend non porterà particolari cambiamenti sul fronte del tempo, con l’anticiclone subtropicale ancora ben saldo sul bacino del Mediterraneo. Per un cambiamento di questo statico quadro meteo bisognerà attendere la prossima settimana. Sono queste le previsioni degli esperti de IlMeteo.it.

Se l'alta pressione riuscirà a mantenere una discreta protezione sul nostro Paese almeno fino a martedì 6 ottobre, per il periodo immediatamente successivo i principali centri di calcolo individuano una sorta di "rottura", un'evoluzione del quadro atmosferico.

Quando arriva la svolta: ecco la perturbazione atlantica

Tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre arriva una perturbazione atlantica quando l’anticiclone sarà costretto progressivamente a ritirarsi sotto la spinta di una perturbazione atlantica.

La configurazione barica prevista appare particolarmente interessante: proprio a partire da mercoledì 7, tra la Penisola iberica e le isole Azzorre è destinato ad approfondirsi un vortice depressionario che, alimentato da correnti fresche, a loro volta associate ad una circolazione ciclonica ancor più profonda collocata sul Mare del Nord, favorirebbe il richiamo, verso l'Italia, di masse d'aria umida e instabile, all'interno delle quali si muoverebbe il fronte perturbato pronto a generare un peggioramento del quadro meteorologico sul nostro Paese.

Tornano nubi e piogge al Centro-Nord

I primi effetti potrebbero manifestarsi soprattutto tra giovedì 8 e venerdì 9 Ottobre, con coinvolgimento soprattutto del Nord e di buona parte del Centro: proprio su questi settori sono attese nubi e piogge, localmente anche sotto forma di rovescio o temporale. Contestualmente, l’ingresso dell'aria fresca favorirà un calo delle temperature, nell'ordine di circa 3-4°C nel giro di poche ore.

Resta ancora da capire quale sarà la reale evoluzione della fase successiva. Al momento, infatti, non è possibile stabilire con sufficiente affidabilità se il peggioramento previsto tra Giovedì 8 e Venerdì 9 Ottobre rappresenterà solo una breve parentesi instabile, seguita da un nuovo ritorno dell’alta pressione, oppure se costituirà un vero spartiacque stagionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
previsioni meteo meteo perturbazione atlantica che tempo fa
Vedi anche
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Due alpinisti bloccati sul Dente Gigante in Valle d'Aosta, le immagini dei soccorsi
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto
Roma, controlli di polizia con metal detector in una scuola a Tor Bella Monaca - Video
Regeni, Meloni: "Non credo che aiuti chiudere rapporti con l'Egitto" - Video
Rai, 'Ballando' inaugura nuovo studio dedicato a Pippo Baudo - Video
'Verity', Dakota Johnson e Josh Hartnett: "A volte i personaggi ci seguono nei sogni" - Video
Anne Hathaway al cinema con 'Verity': "Stiamo perdendo la capacità di stare al mondo"
Golf car, blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: il video dei controlli a Roma
Il neuropsichiatra Vicari: "Nei bimbi dipendenti da smartphone stesse crisi di astinenza da droghe e alcol" - Video
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza