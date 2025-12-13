circle x black
Cerca nel sito
 

Sole nel weekend, poi piogge e neve: torna il maltempo sull'Italia

Le previsioni meteo sulla Penisola

Pioggia - Ipa/Fotogramma
Pioggia - Ipa/Fotogramma
13 dicembre 2025 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sole nel weekend, poi piogge e neve arriveranno, di nuovo, sull'Italia. L'arrivo di una perturbazione atlantica farà tornare il maltempo sulla Penisola, dopo una settimana di sole e belle giornate che aveva 'scaldato' dicembre. iLMeteo.it conferma che dopo un bel weekend di Santa Lucia, quello del 13 e 14 dicembre, ci sarà un deciso peggioramento delle condizioni metereologiche a partire da lunedì sera.

Il giorno peggiore sarà martedì 16, quando una perturbazione atlantica, come detto, porterà precipitazioni, anche intense, soprattutto sul fianco occidentale dell'Italia. Nel dettaglio, martedì mattina ci saranno fenomeni diffusi sul Nord-Ovest, in Toscana, Sardegna e Sicilia; dal pomeriggio il fronte si sposterà leggermente verso est portando un peggioramento su gran parte del Centro-Nord e tra Sicilia e Calabria.

La situazione sarà migliore sul versante adriatico, mentre sarà peggiore in Piemonte, dove la neve potrebbe cadere fino a 200-400 metri di quota sul settore meridionale, a causa di un “cuscinetto di aria fredda”, ovvero uno strato di aria fredda più pesante che si accumula nelle zone pianeggianti e nei fondivalle, favorendo gelo, nebbie e neve.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo meteo italia meteo weekend sole weekend neve
Vedi anche
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza