Allerta meteo gialla per temporali in diverse regioni

Primo maggio con il maltempo e con allerta meteo. Parte dell'Italia oggi deve fare i conti con pioggia e temporali, grandine e vento, oltre all'annunciato calo delle temperature che riporta il freddo dopo una parentesi di qualche giorno da primavera piena. Le condizioni meteo, secondo le previsioni e i modelli, cominceranno a peggiorare da Nord e da Ovest.

Il maltempo dominerà la scena in Piemonte e si estenderà progressivamente al Nord e lungo il versante tirrenico: Toscana, Lazio e Campania saranno colpite da precipitazioni anche violente. Pioggia anche in Emilia Romagna, sebbene di intensità minore. Rischio di ombrelli aperti anche in Umbria e Molise. Non sono previste precipitazioni sul resto del paese, anche se le nuvole condizioneranno la giornata.

Allerta meteo gialla per temporali, ecco dove

La Protezione Civile ha emesso l'allerta meteo gialla lega al rischio temporale per un lungo elenco di regioni, con determinate zone a rischio. La lista comprende Abruzzo (Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro), Campania (Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento), Lazio (Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene), Marche (Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro), Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia), Toscana (Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio) e Umbria (Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere).