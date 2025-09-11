circle x black
In programma domani venerdì 12 settembre e sabato 13

Prove di fraternità, il World Meeting 2025 si prepara a Roma - Video
11 settembre 2025 | 23.46
Redazione Adnkronos
Le immagini delle prove raccontano l’atmosfera di attesa e di entusiasmo che precede il World Meeting on Human Fraternity 2025, in programma domani venerdì 12 settembre e sabato 13 a Roma. Momenti di condivisione, organizzazione e preparazione che testimoniano già il cuore dell’evento: l’incontro, il dialogo e la costruzione di ponti di fraternità tra persone, culture e tradizioni diverse (VIDEO).

Il Meeting, promosso dalla Basilica di San Pietro, porterà in città 15 tavoli tematici e culminerà con l’evento conclusivo 'Grace for the World' in piazza San Pietro, con artisti e testimoni di fama internazionale.

Andrea Bocelli, Pharrell Williams con il coro gospel Voices of Fire, John Legend e Karol G guideranno una serata che si annuncia indimenticabile: 'Grace for the World', con oltre 3mila droni a illuminare il cielo vaticano. Roma è pronta: le prove di fraternità sono già uno spettacolo.

