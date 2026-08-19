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Viterbo, Rachele Ferrara muore soffocata da una fetta di bacon dopo sei giorni di agonia

La vittima era una ragazza di 28 anni. Subito soccorsa, era stata trasferita in ospedale ma dopo sei giorni ne è stata dichiarata la morte cerebrale

Rachele Ferrara
Rachele Ferrara
19 agosto 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Muore dopo aver ingerito una fetta di bacon. La vittima, Rachele Ferrara, aveva 28 anni. La giovane lo scorso 13 agosto è rimasta soffocata da una fetta di bacon appena ingerita. E' accaduto a Capodimonte, nel Viterbese.

La ragazza, subito soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, ma per lei non c'è stato niente da fare. La scorsa notte ne è stata dichiarata la morte cerebrale.

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Viterbo Capodimonte tragedia a Capodimonte muore soffocata muore soffocata da fetta di bacon rachele ferrara
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