Avrebbe minacciato con il coltello una 20enne al primo appuntamento, dopo averla conosciuta sui social, e poi l'avrebbe violentata, tentando di rapinarla. Per questo un 36enne italiano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Donato Milanese che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Milano. L'uomo, pregiudicato, è ritenuto responsabile di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi nell’area adiacente al capolinea della metropolitana di San Donato Milanese, dove una giovane donna italiana di 20 anni, al primo appuntamento con l’uomo, conosciuto in precedenza tramite un social network, è stata avvicinata e, sotto la minaccia di un coltello, sarebbe stata vittima di una violenza sessuale e successivamente di una tentata rapina.

L’attività investigativa, avviata immediatamente dai carabinieri, ha consentito di giungere all’identificazione del presunto responsabile grazie a una rapida e articolata azione d’indagine, sviluppatasi attraverso riconoscimenti fotografici, analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza e l’escussione di fonti testimoniali. Le informazioni fornite dalla giovane, lucide, coerenti e dettagliate, si sono rivelate fondamentali per ricostruire i fatti e risalire all’identità dell’uomo e alla sua autovettura. Il 36enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di San Vittore.