circle x black
Cerca nel sito
 

Ragazza di 20 anni violentata al primo appuntamento da un uomo conosciuto sui social

Il 36enne l'ha minacciata con un coltello e ha cercato di rapinarla al primo appuntamento nell'area vicina al capolinea della metropolitana di San Donato Milanese

Carabinieri (Fotogramma)
Carabinieri (Fotogramma)
17 settembre 2025 | 16.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Avrebbe minacciato con il coltello una 20enne al primo appuntamento, dopo averla conosciuta sui social, e poi l'avrebbe violentata, tentando di rapinarla. Per questo un 36enne italiano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Donato Milanese che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Milano. L'uomo, pregiudicato, è ritenuto responsabile di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi nell’area adiacente al capolinea della metropolitana di San Donato Milanese, dove una giovane donna italiana di 20 anni, al primo appuntamento con l’uomo, conosciuto in precedenza tramite un social network, è stata avvicinata e, sotto la minaccia di un coltello, sarebbe stata vittima di una violenza sessuale e successivamente di una tentata rapina.

L’attività investigativa, avviata immediatamente dai carabinieri, ha consentito di giungere all’identificazione del presunto responsabile grazie a una rapida e articolata azione d’indagine, sviluppatasi attraverso riconoscimenti fotografici, analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza e l’escussione di fonti testimoniali. Le informazioni fornite dalla giovane, lucide, coerenti e dettagliate, si sono rivelate fondamentali per ricostruire i fatti e risalire all’identità dell’uomo e alla sua autovettura. Il 36enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di San Vittore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano violenza sessuale san donato milanese violenza sessuale violenza sessuale milano san donato milanese
Vedi anche
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza