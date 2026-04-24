Raizes Teatro lancia tour 'Perdersi/Ritrovarsi'

Parte da Palermo “Perdersi/Ritrovarsi”, l’evento di educazione non formale che fa ricorso al teatro e alla testimonianza per aprire un confronto sul tema delle dipendenze patologiche. Il tour siciliano, che toccherà tutte le province siciliane, comincia il 27 aprile al teatro Golden di Palermo. L’iniziativa, promossa da Andrea Fossati, dirigente dell’Istituto Provinciale Pio La Torre, coniuga il teatro di Alessandro Ienzi e la testimonianza di Walter Delogu, che incontrano gli studenti per raccontare il rischio delle dipendenze. Il progetto utilizza il linguaggio del teatro e della testimonianza diretta per affrontare un tema delicato e attuale: quello delle dipendenze patologiche. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani e promuovere il loro benessere psicologico e sociale attraverso esperienze coinvolgenti e significative. L’evento è organizzato dalla rete SHE – Schools for Health in Europe, in collaborazione con Raizes Teatro, e si inserisce nell’ambito dell’Azione trasversale del progetto @LAB_SCHOOL – Azioni di contrasto e prevenzione delle dipendenze.

L’azione è finanziata dall’assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, per il tramite dell’Ufficio II dell’USR Sicilia, e vede la partecipazione dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Ad aprire l’evento saranno gli interventi istituzionali di Francesco Zavatteri, presidente de La Casa di Giulio, ed Elena Ippoliti, rappresentante delle Nazioni Unite, che introdurranno il tema della prevenzione delle dipendenze e il ruolo della scuola nella promozione del benessere. A presentare l’iniziativa sarà Paola Capuano. Cuore dell’iniziativa è lo spettacolo Anime dal fondo, scritto e diretto dal regista palermitano Alessandro Ienzi, prodotto da Raizes in collaborazione con Injoy entertainment New York e Cindy Sibilsky. Ad interpretarlo, gli attori Diletta Guglielmi e Christian Ceresera, che portano in scena la storia intensa e drammatica di due giovani alle prese con dipendenza, fragilità e desiderio di riscatto. Un racconto crudo e poetico al tempo stesso, che esplora con radicalità il tema della sofferenza in età giovanile, dei disagi e delle parole non dette, dell’uso degli stupefacenti e della necessità di trovare una via di uscita.

“L’attenzione al mondo giovanile, ai disagi, ai desideri e agli orizzonti delle nuove generazioni, è da sempre al centro della nostra missione- spiega Alessandro Ienzi, regista dello spettacolo e fondatore di Raizes Teatro -. Raizes Teatro si presenta da anni come un incubatore di idee e laboratori, attivo in diversi contesti, in cui l’arte diventa uno strumento per stimolare il confronto e il pensiero critico tra i giovani. Questa collaborazione, insieme al supporto delle istituzioni, ci consente di offrire un contributo concreto per promuovere una riflessione sugli stili di vita sani e sul contrasto alle dipendenze, fenomeno da cui le mafie traggono enormi profitti a discapito della salute e del futuro dei nostri ragazzi”, conclude. Accanto alla performance teatrale, il programma prevede momenti di confronto e testimonianza, tra cui l’intervento online di Walter Delogu, che porterà la sua esperienza di vita legata al percorso di uscita dalla dipendenza, e il contributo di Antonio Abrignani per Ritrovarsi OD, impegnato nei percorsi di recupero e reinserimento. L’evento si propone come uno spazio di dialogo tra scuola, istituzioni e territorio, valorizzando il ruolo del teatro come strumento di educazione non formale e di sensibilizzazione. Perdersi/Ritrovarsi rappresenta inoltre un momento di restituzione pubblica delle attività svolte nell’ambito del progetto, rafforzando la rete tra enti istituzionali, realtà del terzo settore e comunità scolastica. Un appuntamento che mette al centro i giovani, le loro fragilità, ma anche la possibilità concreta di ricominciare.