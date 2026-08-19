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Ranucci, ministro Mazzi: "Dice che soffre per i suoi figli, lui sa quanti ne ha fatti soffrire?"

Il ministro del Turismo: "Ha usato una telefonata privata della moglie di un ministro che ora non lo è più, una telefonata che ha distrutto quella famiglia"

Sigfrido Ranucci e Gianmarco Mazzi - (Fotogramma/Ipa)
Sigfrido Ranucci e Gianmarco Mazzi - (Fotogramma/Ipa)
19 agosto 2026 | 18.25
Alessandro Pulcini
LETTURA: 1 minuti

Sigfrido Ranucci "dice che soffre perché vede soffrire i suoi figli di fronte a quanto gli sta accadendo, ma lui sa quanti ne ha fatti soffrire? Quante famiglie ha fatto soffrire? Questa è la vergogna, al di là della politica". Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, durante Bar Italia, format di Fdi.

"Ranucci cerca di dare qualche lezione etica in questo momento. Mi colpisce", considerando "che lui ha usato una telefonata privata della moglie di un ministro che ora non lo è più (Gennaro Sangiuliano, ndr), una telefonata che ha distrutto quella famiglia (e ora capiremo da chi l'ha ricevuta, considerato che la signora Boccia ha detto che Ranucci è il suo migliore amico, fa parte del suo cerchio magico); non ha esitato a pubblicare una telefonata che si sarebbe dovuto tenere privata perché non aggiungeva nulla. L'ho trovato veramente disdicevole e vergognoso", ha affermato Mazzi.

Parlando del caso Ranucci, il ministro ha aggiunto che "è una vicenda quasi incommentabile, perché ogni giorno si scopre" qualcosa "su questa vicenda. Per anni ci hanno parlato di TeleMeloni, adesso scopriamo che invece è TeleRanucci. Abbiamo visto dei numeri assurdi, ma io preferisco non commentare".

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