Remind, Gravina: “La sicurezza sussidiaria, patto operativo tra pubblico e privato”

La sicurezza urbana del futuro passerà da un patto operativo tra pubblico e privato, fondato sull’integrazione della vigilanza privata e sull’uso innovativo delle tecnologie. È il messaggio lanciato da Giulio Gravina, presidente del dipartimento sicurezza urbana e sussidiaria di Remind, in occasione del Forum Innovazione & Sostenibilità.

Gravina ha sottolineato il ruolo crescente delle guardie giurate come supporto concreto alla polizia locale e alle Forze Armate. “Invito le istituzioni – ha dichiarato – a valutare l’integrazione della vigilanza privata in iniziative come Strade Sicure, per liberare risorse pubbliche da destinare a compiti strategici di difesa della Nazione”.

Ha poi ricordato come la categoria chieda da tempo l’avvio di protocolli condivisi e di percorsi formativi certificati per le guardie giurate, anche attraverso esperienze di addestramento congiunto con le Forze Armate, come i corsi di protezione antipirateria del naviglio nazionale organizzati dalla Marina Militare.

Nel suo intervento, Gravina ha proposto di prevedere, tra gli obiettivi dei patti per la sicurezza, non solo l’installazione di sistemi di videosorveglianza, ma anche il coinvolgimento degli istituti di vigilanza privata, in grado di integrare la presenza umana con strumenti tecnologici avanzati: monitoraggio intelligente, droni, analisi predittive.

“La vera sfida – ha affermato – è far convivere tecnologia e fattore umano. Sistemi intelligenti migliorano efficacia e sostenibilità, mentre operatori ben formati garantiscono responsabilità e qualità. Per questo è fondamentale aprire tavoli di sperimentazione e trasformare le buone pratiche in progetti pilota replicabili”.

Un modello di sicurezza “innovativo, efficiente e sostenibile”, ha concluso Gravina, che poggia sulla collaborazione strutturata tra istituzioni, imprese e operatori del settore.