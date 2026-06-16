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Riccardo Bossi, confermata la condanna per maltrattamenti nei confronti della madre

In primo grado era stato condannato a 1 anno e 4 mesi, il difensore annuncia ricorso in Cassazione

Riccardo Bossi - fotogramma/ipa
Riccardo Bossi - fotogramma/ipa
16 giugno 2026 | 13.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna inflitta in primo grado a Riccardo Bossi, figlio di Umberto, fondatore della Lega, per maltrattamenti nei confronti della madre.

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Nel giugno 2025, la giudice monocratica del Tribunale di Varese lo aveva condannato a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre per fatti che sarebbero avvenuti nel 2016. L'avvocato Federico Magnante, difensore del figlio del 'Senatur' (morto lo scorso marzo), ha preannunciato ricorso per Cassazione contro la sentenza della prima sezione d'Appello presieduta dal giudice Alessandro Santangelo. La Procura generale di Milano aveva chiesto la conferma del verdetto di primo grado.

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maltrattamenti Corte Appello condanna
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