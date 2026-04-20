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Rider trovato morto in strada a Torino, diverse ipotesi al vaglio

Dall'auto pirata all'incidente autonomo, accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto

Ambulanza - Fotogramma
Ambulanza - Fotogramma
20 aprile 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si indaga a 360 gradi sulla morte di un rider trovato senza vita in strada della Creusa a Torino nella serata di ieri, domenica 19 aprile. Sul posto sono intervenuti il 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco e la polizia locale. Proprio gli agenti della polizia locale stanno facendo accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e tutte le ipotesi sono al vaglio: dalla possibilità che la vittima, un 32enne di origine egiziana, abbia perso il controllo della bici e sia finita fuori strada fino a quella dell'incidente con un altro mezzo che si è poi allontanato dopo l'impatto.

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È stato un passante a segnalare la presenza di una bicicletta sulla strada. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero: a poca distanza, tra la vegetazione, è stato trovato il ciclista.

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