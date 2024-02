"I vaccini non c'entrano nulla con l'autismo". Roberto Burioni, con un post su Facebook, si esprime così in relazione alle parole attribuite a Barbara Palombelli nella puntata odierna di Mediaset. Il virologo, in particolare, interviene sul tema dei vaccini. "Nella puntata di oggi di Forum Mediaset su Canale 5 Tv spiace sentire una persona seria come Barbara Palombelli dire che l'autismo può essere causato dai parassiti che si annidano in un intestino 'scosso' dai vaccini", scrive Burioni prima di affermare in maniera categorica che "i vaccini non c'entrano NULLA con l'autismo".

Il professore prosegue affermando che "le teorie strampalate che propone si basano su una 'immunosoppressione' causata dalle 'vaccinazioni intense', quando i vaccini non causano nessuna immunosoppressione". Quindi, Burioni fa notare che "la Palombelli" dica "non sono uno scienziato" ma "riferisco cose che nella mia famiglia hanno avuto un risultato". "Dice 'non c'è nessun nesso immediato con le vaccinazioni'm ci potrebbe essere che questa depressione del sistema immunitario... possa dare debolezza al microbioma intestinale...", prosegue indicando anche il momento in cui, nella trasmissione, possono essere rintracciate le parole. "Il bello è che prima dice 'non c'è nessun nesso tra vaccini e autismo' e poco dopo l'esatto contrario".