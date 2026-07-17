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Roma, accoltella l'amica alla schiena durante lite per un ragazzo: arrestata 19enne

La giovane ferita è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico: non sarebbe in pericolo di vita

Polizia scientifica - (Fotogramma/Ipa)
Polizia scientifica - (Fotogramma/Ipa)
17 luglio 2026 | 11.19
Giselda Curzi
LETTURA: 1 minuti

Una lite per motivi sentimentali tra due ragazze si trasforma in un accoltellamento. E' accaduto a Roma, a Tor Bella Monaca, dove una giovane di 25 anni è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico: non sarebbe in pericolo di vita. Erano circa le 4 del mattino di ieri, quando la 25enne e una sua amica di 19 anni si sono date appuntamento attraverso i social, in via Francesco Anichini, per discutere di un ragazzo. Il confronto è poi sfociato in una lite violenta e sembra che la 25enne abbia tirato fuori un coltello e che le sia stato poi tolto dalle mani dalla 19enne che lo avrebbe usato per sferrare quattro coltellate alla schiena all'amica. La 19enne è stata arrestata. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Casilino. Sul posto è intervenuta anche la scientifica per i rilievi del caso.

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