circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, accusato di abbandono di minori: chiesta archiviazione per Totti

Difesa ex capitano: "Richiesta di archiviazione della procura è puntualmente motivata"

Roma, accusato di abbandono di minori: chiesta archiviazione per Totti
25 novembre 2025 | 10.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento che vede indagato l’ex numero 10 della Roma, Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. La vicenda era nata dalla denuncia presentata dall’ex moglie, Ilary Blasi, in cui si afferma che Totti avrebbe lasciato la figlia sola in casa per alcune ore in una sera del maggio 2023. Secondo quanto riporta oggi ‘La Repubblica’, anche l’attuale compagna del calciatore, Noemi Bocchi, i cui figli minorenni sarebbero stati anche loro in casa, risulterebbe indagata. Anche la tata, che vive nello stesso palazzo, sarebbe iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di avere detto falsamente di essere stata presente in casa.

Per i pm che sollecitano l’archiviazione, “non vi è mai stato un reale pericolo per i minori – si legge sul quotidiano - la più piccola aveva un telefono con il quale poteva chiamare la madre, era con bambini più grandi e la tata, pur non presente, era ‘verosimilmente’ disponibile a salire subito perché vive nello stesso palazzo”. Alla richiesta di archiviazione si oppongono i legali della Blasi sostenendo che “non c’è traccia di un incarico formale alla donna e che, in ogni caso, la bambina non era con gli altri due ma sola, in giro per il mega appartamento”. L’udienza davanti al gup di Roma è fissata per il primo dicembre.

“La richiesta di archiviazione della procura è puntualmente motivata rispetto alla realtà dei fatti accertati - sottolinea l’avvocato Gianluca Tognozzi difensore di Totti - Comunque mi sembra che il tutto sia strumentale alle controversie in sede civile”. In sede civile a rappresentare il calciatore c’è l’avvocato Antonio Conte.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
abbandono di minori Totti Roma procura
Vedi anche
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza