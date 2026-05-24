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Roma, autobus bloccato a San Giovanni: i residenti spostano di peso auto in divieto di sosta - Video

24 maggio 2026 | 11.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'autobus bloccato in mezzo alla strada, ancora una volta, e i residenti spostano 'di peso' la macchina in divieto di sosta che ne impediva il passaggio. Succede a Roma, nella centralissima piazza San Clemente, all'incrocio con via di San Giovanni in Laterano.

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“Il blocco della linea Atac 85, che si ripete una volta a settimana, in assenza di Suor Emilia, la suora vigilessa, stavolta è stato sventato da un gruppo di volenterosi turisti che hanno sollevato un auto in divieto di sosta - racconta Francesco Carpano di Forza Italia in Campidoglio - Ma è stato un ennesimo stress per chi era in zona, l’ennesima figuraccia agli occhi di chi viene a visitare la nostra città, e l’ennesima prova dell’arroganza di un’amministrazione che invece di decentrare poteri e risorse ai Municipi per governare il territorio concentra tutto il potere sul Campidoglio, con buona pace del buongoverno”.

“Pretendere di governare tutta Roma con un solo Sindaco porta a trascurare la cura della prossimità e a concentrarsi su interventi di scala più grande. Che siano dissuasori della sosta che mancano, come nel caso di piazza San Clemente, un marciapiede rovinato, un tronco di albero abbandonato, delle strisce pedonali non rifatte, i cittadini non riescono a rivolgersi ad una politica distante, e si finisce per accettare un’amministrazione disfunzionale dei servizi di prossimità - continua Carpano. - Poi però Roberto Gualtieri si lamenta del ‘centralismo’ dello Stato al Festival dell’Economia di Trento, la sua è una grande ipocrisia e nessun lascito duraturo nel tempo per Roma. Non è così che si governa una città grande come Roma”.

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