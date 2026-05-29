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Roma, buco nel muro per entrare in banca ma la filiale è in dismissione: irrompono i carabinieri

Roma, buco nel muro per entrare in banca ma la filiale è in dismissione: irrompono i carabinieri
29 maggio 2026 | 15.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fa un buco sul pavimento e si introduce nella filiale della banca Credem, in via Maiorana, a Roma ma la filiale è in dismissione per trasferimento ad altra sede. E' accaduto questa mattina verso le 9,30. Dopo la segnalazione della presenza di un uomo a volto coperto all’interno della sede è scattato l'intervento di alcune pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere e del Nucleo Radiomobile. Attesi i colleghi delle Api, Aliquote di Primo Intervento, i Carabinieri sono entrati in sicurezza e hanno accertato la presenza di un foro sul pavimento da cui molto probabilmente l’uomo si era introdotto, dai garage sottostanti, tramite una scala e da cui era probabilmente scappato. Effettuata la bonifica di tutti i locali non è stato trovato nessuno all’interno. Sono in corso le Indagini dei Carabinieri per risalire all’uomo visto all’interno.

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