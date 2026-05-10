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Roma, calciatore muore in incidente sul Gra: squadra ritira la maglia numero 12

La vittima, Riccardo Giorgini di 27 anni, era tesserato con la società Asd Selci Calcio

Roma, calciatore muore in incidente sul Gra: squadra ritira la maglia numero 12 - Fotogramma
Roma, calciatore muore in incidente sul Gra: squadra ritira la maglia numero 12 - Fotogramma
10 maggio 2026 | 09.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' Riccardo Giorgini il 27enne morto nella notte venerdì e sabato scorsi in un incidente sul Gra di Roma. La sua auto si sarebbe ribaltata prendendo fuoco all'altezza del km 15 in corsia interna nella galleria Acqua Traversa, tra le uscite Aurelia e Cassia. Il 27enne è stato subito soccorso dal 118 ma è morto dopo il trasporto in ospedale. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'altra vettura. Sono in corso gli accertamenti della polizia stradale. Giorgini era tesserato con la società Asd Selci Calcio, che esprime dolore e "si stringe attorno alla famiglia".

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Per la morte di Riccardo, secondo portiere della scorsa stagione, la società ha annullato la partita di campionato in programma ieri a Magliano "in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia". La società ha comunicato inoltre che "la maglia numero 12 verrà ritirata in segno di rispetto, per ricordare Riccardo e il suo legame con questi colori. Ciao Riccardo. Non ti dimenticheremo".

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incidente Gra di Roma riccardo giorgini riccardo giorgini asd selci calcio asd selci calcio incidente mortale gra roma
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