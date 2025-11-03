Sul posto, in Largo Corrado Ricci, sono al lavoro i vigili del fuoco
Il momento in cui la Torre dei Conti in via dei Fori Imperiali a Roma è parzialmente crollata è stato filmato e condiviso sui social network. In questo video le persone, dopo essersi avvicinate quando hanno avvistato una prima nuvola di polvere, corrono via spaventate al momento del crollo.
#TorreDeiConti #Rome pic.twitter.com/IBMx8DFpY9— L (@L4731058952407) November 3, 2025
Sul posto, in Largo Corrado Ricci, al lavoro i vigili del fuoco.