Il momento in cui la Torre dei Conti in via dei Fori Imperiali a Roma è parzialmente crollata è stato filmato e condiviso sui social network. In questo video le persone, dopo essersi avvicinate quando hanno avvistato una prima nuvola di polvere, corrono via spaventate al momento del crollo.

Sul posto, in Largo Corrado Ricci, al lavoro i vigili del fuoco.