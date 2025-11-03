circle x black
Roma, il momento del crollo della torre dei Conti - Video

Sul posto, in Largo Corrado Ricci, sono al lavoro i vigili del fuoco

03 novembre 2025 | 12.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il momento in cui la Torre dei Conti in via dei Fori Imperiali a Roma è parzialmente crollata è stato filmato e condiviso sui social network. In questo video le persone, dopo essersi avvicinate quando hanno avvistato una prima nuvola di polvere, corrono via spaventate al momento del crollo.

Sul posto, in Largo Corrado Ricci, al lavoro i vigili del fuoco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
torre dei conti roma roma fori imperiali crollo roma largo corrado ricci roma crollo
