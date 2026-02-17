circle x black
Roma, danneggiata scultura dell'Elefantino in piazza della Minerva: zanna spezzata

A far luce su quanto accaduto potrebbero essere le immagini di videosorveglianza

La scultura era già stata sfregiata sempre a una zanna nel 2016, foto di repertorio (Fotogramma/Ipa)
17 febbraio 2026 | 22.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Danneggiata la statua dell'Elefantino con l'obelisco che sorge al centro di Piazza Minerva, a Roma. La zanna della scultura, progettata da Gian Lorenzo Bernini, è stata trovata spezzata ai piedi del monumento.

L'intervento degli agenti della polizia locale I Gruppo Centro Storico risale a ieri sera, intorno alle 21, dopo essere stati allertati dalla sovrintendenza comunale. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza sono state già acquisite e le indagini da parte della polizia locale sono in corso.

