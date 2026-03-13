circle x black
Roma, scontro fra auto e furgone﻿: incidente mortale all'incrocio con via Mezzocammino ﻿

Sottoposto a test tossicologici e alcolemici il 33enne alla guida del furgone

Ambulanze - fotogramma
13 marzo 2026 | 13.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 87 anni, alla guida di una Toyota Yaris, è morto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, in un incidente con un furgone Peugeot Boxer. E' successo in via Alfonsine, all’incrocio con via di Mezzocammino. Sul posto intervenute le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale per i rilievi insieme agli agenti del Gpit (gruppo pronto intervento traffico) per la viabilità.

Alla guida del furgone un 33enne italiano, portato al Sant’Eugenio per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolemici. Indagini sono tuttora in corso per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

