Roma, svastica nel cortile del film 'C'è ancora domani'

Anpi-Pd-Avs annunciano presidio antifascista per lunedì alle 17.30

La svastica a Testaccio poi cancellata (Foto Adnkronos)
21 febbraio 2026 | 15.24
Redazione Adnkronos
“Questa scritta manifesta il clima di violenza politica che stiamo percependo in questo rione: a dicembre abbiamo anche avuto un atto vandalico nella nostra sede. Non sembrano più atti casuali, come scrivere su un muro della scuola. Si stanno scegliendo sempre più luoghi che hanno un valore”. Lo dice all’Adnkronos Guglielmo Bianchi, segretario di Testaccio di Avs, riferendosi alla svastica dipinta nella notte all’ingresso del condominio di via Bodoni, dove è stato girato il film 'C’è ancora domani' di Paola Cortellesi. Il simbolo nazista ora è già stato cancellato: “Anche questo è un segnale, di un rione che non accetta queste cose e si è subito attivato”.

Per Matteo Morelli, del Pd di Testaccio, “è preoccupante: non abbiamo mai visto queste cose. E invece nell’ultimo periodo è l’ennesimo episodio, in una zona in cui l’anima di sinistra è molto forte. Sono propenso a pensare sia una ragazzata ma in un clima che legittima queste cose. Quanto poi a chi ha fatto questi simboli, che sappia della sua storia, sappia di cosa rappresenta la svastica, non lo so dire. Preoccupati? No, ma iniziamo a costruire un quadro di preoccupazione che in questo rione non c’è mai stato”.

Per mantenere alta l’attenzione sul fenomeno, Pd e Avs, insieme all’Anpi, hanno organizzato un presidio per lunedì alle 17.30, davanti al civico 100 di via Bodoni.

Tag
C'è ancora domani film C'è ancora domani svastica Roma svastica Testaccio
