Rotocalco n° 45 del 12 novembre 2025

Motori: al via Eicma 2025, record di espositori e di presenza internazionale; Tech: Controllo, sicurezza, tranquillità. Ring Intercom Video arriva in Italia; SiGMA Europe 2025, 'Tutte le strade portano a Roma': l'evento gaming con Codere; "Non mi uccidere", il flash mob di Pro Vita & Famiglia contro il suicidio assistito a piazza del Popolo; I 50 anni di Moacasa; Zootecnica: nel bolognese il premio 'Allevamento al Femminile' di Zoetis Italia; Lavoro, Unindustria e università Campus Bio-Medico esplorano il futuro del capitale umano nell'era Ai; Un viaggio tra storia, innovazione e arte: al Vittoriano la mostra "Le Ferrovie d'Italia (1861-2025)"; Natale: per il 92% delle famiglie italiane l'albero è il simbolo per eccellenza della tradizione; LUM inaugura il nuovo anno accademico: "Formazione e ricerca per quattromila studenti".