circle x black
Cerca nel sito
 
ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 45 del 12 novembre 2025

12 novembre 2025 | 14.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Motori: al via Eicma 2025, record di espositori e di presenza internazionale; Tech: Controllo, sicurezza, tranquillità. Ring Intercom Video arriva in Italia; SiGMA Europe 2025, 'Tutte le strade portano a Roma': l'evento gaming con Codere; "Non mi uccidere", il flash mob di Pro Vita & Famiglia contro il suicidio assistito a piazza del Popolo; I 50 anni di Moacasa; Zootecnica: nel bolognese il premio 'Allevamento al Femminile' di Zoetis Italia; Lavoro, Unindustria e università Campus Bio-Medico esplorano il futuro del capitale umano nell'era Ai; Un viaggio tra storia, innovazione e arte: al Vittoriano la mostra "Le Ferrovie d'Italia (1861-2025)"; Natale: per il 92% delle famiglie italiane l'albero è il simbolo per eccellenza della tradizione; LUM inaugura il nuovo anno accademico: "Formazione e ricerca per quattromila studenti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza