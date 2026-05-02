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Salerno, scopre che il marito la tradisce: lo narcotizza e lo evira nel sonno

È accaduto ad Angri: 41enne ricoverato in ospedale, la 35enne in carcere

Carabinieri, repertorio (Fotogramma/Ipa)
Carabinieri, repertorio (Fotogramma/Ipa)
02 maggio 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sembra che il convivente volesse far trasferire anche la sua prima moglie nella nuova casa con loro. Per questo avrebbe atteso che si addormentasse, dopo pranzo, per poi evirarlo. È accaduto ad Angri, in provincia di Salerno, in un'abitazione di via Mezzo. Era lì che la coppia, un 41enne e una 35enne, entrambi originari del Bangladesh, si erano trasferiti, dopo essersi separati dai rispettivi coniugi.

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L'aggressione mentre dormiva

Nella giornata di ieri, proprio nel primo giorno di convivenza nella nuova abitazione, dopo una discussione e il pranzo, si è verificato il fatto. Dopo avergli probabilmente somministrato sonniferi e averlo narcotizzato, la 35enne ha atteso che il nuovo compagno andasse a letto e, non appena caduto in un sonno profondo, lo avrebbe evirato con un coltello da cucina. Le urla del 41enne hanno attirato alcuni vicini di casa che hanno chiamato i soccorsi. Il personale del 118 ha subito accompagnato l'uomo all'ospedale di Nocera Inferiore, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ad alcune trasfusioni: resta in prognosi riservata, ma dovrebbe salvarsi, anche se non è stato possibile ricostruire i genitali. Sul posto sono giunti subito anche i carabinieri della stazione di Angri, che hanno arrestato la donna in quasi flagranza di reato per tentato omicidio. Ora la 35enne è in carcere su disposizione del pm di turno alla Procura di Nocera Inferiore e attende l'udienza di convalida, in programma lunedì.

I carabinieri della sezione rilievi di Nocera Inferiore hanno effettuato tutti i rilievi del caso: sequestrata l'arma utilizzata - un coltello da cucina - e l'abitazione.

Riproduzione riservata
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gelosia narcotizzare omicidio tentato omicidio
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