circle x black
Cerca nel sito
 

Salmonella nelle telline di Maccarese, divieto temporaneo raccolta e consumo

Lo rende noto il Comune di Fiumicino riportando quanto comunicato dalla Asl Rm 3 e disposto con apposita ordinanza

Un pescatore con la rete (Ipa)
Un pescatore con la rete (Ipa)
30 dicembre 2025 | 19.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Divieto temporaneo di raccolta, commercializzazione e immissione al consumo umano diretto di molluschi bivalvi vivi, telline, provenienti dall’Area 2 - Maccarese a causa della presenza di salmonella in alcuni campioni. Lo rende noto il Comune di Fiumicino riportando quanto comunicato dalla Asl Rm 3 e disposto con un'apposita ordinanza.

"Il provvedimento si rende necessario a seguito di un rapporto di prova dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, che ha segnalato la presenza di Salmonella in campioni di telline prelevati nell’area di Maccarese - si sottolinea - A tutela della salute pubblica e in attesa degli esiti di ulteriori indagini e accertamenti sanitari, l’Area 2 - Maccarese è stata pertanto sottoposta a declassamento temporaneo dello status sanitario, con conseguente interdizione di tutte le attività di raccolta e di commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto".

E i ristoranti puntano sulle vongole

Dunque niente telline per il menù di Capodanno dei ristoranti sul mare del litorale romano. "Per il menù di domani sera non ci sono telline ma solo vongole veraci", assicura all'Adnkronos Andrea De Angelis, titolare del Castello Miramare, uno dei ristoranti più frequentati di Maccarese, che sottolinea però come sia necessario tutelare la specificità di questi molluschi, un vanto di zona: "Le telline sono un prodotto particolare a Passoscuro, una peculiarità del territorio, basti pensare alla famosa sagra che si tiene ogni anno. Perciò è estremamente importante tutelarle. Io personalmente non pesco e non conosco fino in fondo le problematiche tecniche, però immagino che tutto faccia parte di un sistema di pesca che dovrebbe essere già regolamentato e penso che basti far riferimento a ciò che già esiste".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
salmonella salmonella telline telline telline maccarese salmonella maccarese telline salmonella salmonella telline maccarese
Vedi anche
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza