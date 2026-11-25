Quattro riscontri senologici sospetti e approfondimenti diagnostici avviati per donne che, a causa della violenza di genere, erano lontane dai programmi nazionali di screening. È uno dei risultati più significativi del progetto “La salute è di tutte” e dimostra quanto sia importante portare la prevenzione nei luoghi in cui le donne trovano accoglienza e iniziano un percorso di rinascita dalla violenza. A pochi giorni dalla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza - annuncia il bilancio dei risultati del progetto avviato un anno fa, con il supporto di Novartis, azienda leader e pioniera nell’ambito della ricerca medico-scientifica, impegnata a collaborare con l’intero ecosistema salute per superare le disuguaglianze e avvicinare l’innovazione alle persone. “La salute è di tutte” ha l’obiettivo di promuovere il diritto alla salute delle donne contro la violenza di genere e ha ricevuto il Patrocinio della Società Italiana di Cardiologia (SIC).

Portare la prevenzione dove è più necessaria

Con oltre 53.000 nuove diagnosi l’anno1 il tumore al seno è la malattia oncologica più frequentemente diagnosticata nelle donne italiane, mentre le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di morte femminile2. È in questo contesto che “La Salute è di tutte” ha portato la prevenzione direttamente nei centri antiviolenza, rendendo possibili 75 visite cardiologiche e senologiche nei centri della rete D.i.Re a Genova, L’Aquila, Messina, Viareggio e Taranto, grazie al supporto di Novartis e alla collaborazione di Fondazione Onda ETS, che si è occupata dell’identificazione e del coinvolgimento delle esperte senologhe e cardiologhe. Da oltre 20 anni Fondazione Onda ETS è impegnata per promuovere la salute femminile, con numerosi progetti e iniziative, tra cui il riconoscimento del Bollino Rosa agli ospedali italiani che si distinguono per servizi e percorsi dedicati alla salute femminile.

“I riscontri ricevuti dalle donne e dalle operatrici dei centri coinvolti, ci confermano il bisogno di avvicinare la prevenzione alle donne che hanno vissuto violenza di genere, perché la violenza crea ostacoli nell’accesso ai percorsi di cura e genera disuguaglianze nel diritto alla salute delle donne. - commenta Cristina Carelli, Presidente D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza - I centri

antiviolenza svolgono un ruolo fondamentale per accompagnare le donne nel loro percorso di ritorno alla vita, per questo la salute deve trovare ampio spazio in questi luoghi di costruzione di nuove autonomie, come elemento fondamentale del percorso di libertà dalla violenza”.

Dopo i risultati raggiunti nel corso del 2026, il progetto “La Salute è di tutte” punta a nuovi obiettivi per il prossimo anno, con il prosieguo del calendario di visite di prevenzione nei centri antiviolenza della rete.

Consapevolezza e informazione per oltre 1.000 collaboratori e collaboratrici Novartis.

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il progetto coinvolgerà in una serie di webinar oltre 1.000 collaboratrici e collaboratori di Novartis Italia, tra cui i dipendenti del sito produttivo di Torre Annunziata, polo di innovazione riconosciuto a livello mondiale in ambito cardiovascolare.

Le esperte formatrici di D.i.Re forniranno strumenti utili a riconoscere alcune dinamiche legate alla violenza di genere, sapere quali risorse sono disponibili e comprendere meglio il ruolo dei centri antiviolenza. Verrà dato spazio anche al ruolo degli stereotipi e del linguaggio, elementi centrali per promuovere una cultura più consapevole, inclusiva e rispettosa.

L’azienda, da sempre impegnata per la parità di genere, celebra quest’anno 250 di eredità scientifica e 30 anni dalla sua nascita, un anniversario che è anche occasione per riflettere sul ruolo e la responsabilità del gruppo, per contribuire a superare le disuguaglianze e realizzare il potenziale della scienza, trasformando l’innovazione in valore reale per le persone e per il Paese.

“La violenza di genere non limita solo la libertà delle donne: può ostacolare anche l’accesso alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura. È da questa consapevolezza che nasce La salute è di tutte, un progetto con cui Novartis Italia vuole contribuire a rendere il diritto alla salute più concreto e più vicino alle donne che vivono condizioni di vulnerabilità. - commenta Chiara Gnocchi, Country Communication & Advocacy Head di Novartis Italia - Insieme a D.i.Re rendiamo la prevenzione senologica e cardiologica accessibile nei centri antiviolenza, spazi di fiducia e protezione dove intercettare bisogni spesso invisibili. La parità di genere è un impegno che portiamo avanti in primo luogo dentro l’azienda e che estendiamo alle comunità attraverso azioni concrete, orientate a ridurre le disuguaglianze”.

Tutte le informazioni sui centri antiviolenza della rete D.i.Re e sui servizi di supporto offerti alle donne sono disponibili sul sito web: www.direcontrolaviolenza.it.