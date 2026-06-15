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Sanità: a Genova due giorni dedicati al governo della salute nei territori regionali

Questa mattina ministro della Salute Orazio Scillaci aprirà i lavori dell'evento 'G19+2 Sanità - Regioni a confronto'

Ospedale - (Fotogramma)
Ospedale - (Fotogramma)
15 giugno 2026 | 17.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà il ministro della Salute Orazio Scillaci ad aprire oggi alle ore 11 a Genova, ai Magazzini del Cotone del Porto antico, alla due giorni dedicata al governo della Salute nei territori regionali. Il 15 e il 16 giugno la sanità italiana si confronta su dati reali, territori, Pnrr, digitale, intelligenza artificiale, accesso e sostenibilità Genova diventa per due giorni il centro del confronto nazionale sulla sanità. Il 15 e 16 giugno 2026, ai Magazzini del Cotone del Porto Antico, si svolgerà 'G19+2 Sanità - Regioni a confronto, il forum promosso' da Telenord e Motore Sanità per mettere allo stesso tavolo Governo, Regioni, professionisti, cittadini e imprese sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale.

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"L'edizione 2026 nasce per andare oltre la narrazione e misurare, con dati reali e testimonianze dirette, le differenze tra i sistemi sanitari regionali: accesso alle cure, liste d'attesa, innovazione, sostenibilità, sanità territoriale, Fascicolo Sanitario 2.0, interoperabilità dei dati, cybersecurity e intelligenza artificiale applicata alla salute. Il cuore politico-istituzionale dell'evento sarà il confronto tra Regioni e Governo in una fase decisiva per il Ssn: dall'attuazione del Pnrr alla sanità di prossimità, dalla gestione della cronicità e della fragilità alla necessita di rendere più equo e sostenibile l'accesso all'innovazione. Su invito della Regione Liguria, nell'ambito del G19+2 si riunirà la Commissione Sanità della Conferenza delle Regioni. Al termine dei lavori è prevista l'elaborazione di un documento nazionale di raccomandazioni condivise, con l'obiettivo di trasformare il confronto in proposte operative per il sistema sanitario dei prossimi anni", si legge nella nota.

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'G19+2 Sanità Regioni a confronto il forum promosso' Telenord
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